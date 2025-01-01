На севере Прикамья простятся с погибшим на СВО Анатолием Чугаевым Ему был 41 год Поделиться Твитнуть

Фото: паблик ВК "Подслушано Кудымкар"

В четверг, 30 января, в Кудымкаре состоятся похороны 41-летнего участника спецоперации Анатолия Чугаева. О его гибели сообщили родственники умершего и местная газета «Парма-Новости».

Подробности смерти военнослужащего не уточняются. Известно лишь, что он родился в Кудымкаре и погиб 26 ноября 2024 года.

Прощание с ним состоится 30 января по адресу: ул. Коркиных, 11а в 12:00.

Ранее «Новый компаньон» писал о другом погибщем из Коми округа, уроженце д.Имасы в Гайнах Дмитрии Осипове. Он родился 23 января 1996 года. Служил стрелком мотострелкового отделения. Погиб 18 декабря 2024 года при исполнении обязанностей военной службы.

А вчера, 28 января, в д.Спешково Очёрского округа простились с Артуром Жигалиным, который погиб в зоне проведения спецоперации.

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