В Прикамье простились с погибшим на СВО жителем Коми-Пермяцкого округа Дмитрий Осипов был похоронен в деревне Имасы Поделиться Твитнуть

Фото: соцсети Елизаветы Шалгинских

В ходе СВО при выполнении специальных задач на территориях Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины погиб Дмитрий Александрович Осипов, уроженец д. Имасы. Об этом сообщает в социальных сетях глава Гайнского муниципального округа Елизавета Шалгинских.

Рядовой Дмитрий Осипов родился 23 января 1996 года. Служил стрелком мотострелкового отделения. Погиб 18 декабря 2024 года при исполнении обязанностей военной службы.

Прощальная панихида прошла 24 января в родной деревне погибшего.

Совсем недавно, 27 декабря, в той же деревне похоронили участника СВО рядового Евгения Белькова.

По данным переписи населения 2010 года, в д. Имасы Гайнского округа проживало 143 человека.





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