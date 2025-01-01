В Прикамье простятся с погибшим на СВО 26-летним уроженцем Очёра Артур Жигалин погиб на прошлой неделе Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Очёрского городского округа

При выполнении задания в зоне боевых действий на СВО погиб житель Очёра Артур Жигалин. Об этом сообщает администрация Очёрского городского округа на официальной странице в соцсетях.

Артём родился 28 сентября 1998 года в Очёре. Окончил Спешковскую школу, поступил учиться в Верещагинский многопрофильный техникум, который окончил в 2018 году, получив специальность машиниста локомотива.

После техникума служил по призыву, где овладел военными специальностями стрелка, разведчика и снайпера.

Когда началась СВО, он готовился поступить на военную службу по контракту, но попал под мобилизацию. На СВО он провёл более двух лет и погиб 22 января этого года при выполнении очередного боевого задания.

Местные власти выразили соболезнования семье, друзьям, близким и сослуживцам погибшего солдата.

Прощание с ним состоится 28 января с 11:00 в клубе д. Спешково, гражданская панихида начнётся в 12:00.

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