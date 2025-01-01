В Прикамье простятся двумя участниками СВО из Лысьвы
Их похоронят в один день
В зоне боевых действий спецоперации на Украине погибли два жителя Лысьвенского округа: младший сержант Дмитрий Гуцул и ефрейтор Антон Целищев.Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета ВКонтакте.
Обстоятельства их гибели не раскрываются. Также администрация не уточнила, были ли у них семьи.
Прощание с обоими военнослужащими состоится в один день, 28 января, в 11:30 в соборе Троицы Живоначальной (ул. Революции, 2А).
Как ранее писал «Новый компаньон» в ходе СВО погиб Дмитрий Осипов, уроженец д. Имасы. Он служил стрелком мотострелкового отделения и погиб 18 декабря 2024 года при исполнении обязанностей военной службы.
Прощальная панихида прошла 24 января в родной деревне погибшего.
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