В Перми мигрантам при вручении российских паспортов предложили пойти на СВО Поделиться Твитнуть

В Перми одновременно с вручением российских паспортов бывшим мигрантам выдали повестки на прибытие в военные комиссариаты Пермского края для последующей постановки на воинский учёт. Так же новым гражданам предложили заключить контракты о прохождении военной службы в Вооружённых силах РФ. Об этом сообщили в военном следственном отделе СК России по Пермскому гарнизону. Сотрудники ведомства приняли участие в совместной с военным комиссариатом Пермского края и миграционной службой ГУ МВД России по региону акции.

В следкоме напомнили, что за нарушение правил воинского учёта предусмотрена ответственность. Так, граждане могут быть оштрафованы до 30 тыс. руб. и даже лишены гражданства Российской Федерации.

Ранее «Новый компаньон» писал, что за 2024 год в Пермском крае на воинский учёт поставлено 750 бывших мигрантов. С 17 из них заключены контракты на прохождение военной службы в зоне СВО.

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