За 2024 год в Пермском крае на воинский учет поставлено 750 бывших мигрантов С 17 бывшими иностранцами заключены контракты на прохождение военной службы в зоне СВО Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В 2024 году в Пермском крае на воинский учет были поставлены 750 бывших мигрантов. Среди них 62 человека приступили к службе по призыву, а с 17 бывшими иностранцами заключены контракты на службу в Вооруженных Силах Российской Федерации. Об этом проинформировал военный следственный отдел СК России по Пермскому гарнизону.

Работники ведомства совместно с представителями военного комиссариата Пермского края в прошлом году регулярно проводили проверки в местах, где сосредоточены иностранцы, получившие российские паспорта. В ходе рейдов обследовались торговые центры, строительные площадки и транспортные предприятия.

Эта практика будет продолжена и в 2025 году. Так, 10 января в Перми состоялись новые мероприятия по выявлению бывших мигрантов, которые не встали на воинский учет. В результате 5 граждан были направлены в военкоматы.

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