В аварии в Большесосновском округе Прикамья погиб директор московской организации Обстоятельства смертельного ДТП устанавливает Госинспекция труда Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

К расследованию обстоятельств смертельной аварии на границе Прикамья и Удмуртии, которое произошло 27 января, приступила Государственная инспекция труда в Пермском крае. Как сообщают в ведомстве, в ДТП погиб директор столичной организации ООО «Авто-ПЭК», который находился в командировке.

В настоящее время формируется комиссия по расследованию несчастного случая. В ГИБДД запрошены материалы с осмотром места происшествия. Проводится опрос должностных лиц работодателя, правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, его служебной командировкой. В Госинспекции труда сообщили, что при выявлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера.

Напомним, авария произошла на территории Большесосновского округа. В Госавтоинспекции Прикамья сообщили, что около 18:50 по автодороге Черновское — граница Удмуртии в направлении Перми двигался автомобиль «Лада Ларгус». По предварительным данным, на 10 км трассы водитель не учёл метеорологические условия и не выбрал безопасную скорость движения. В связи с этим его машину вынесло на встречку, где она столкнулась с грузовым автомобилем «Донг Фенг», за рулём которого был водитель 1979 г.р. В результате 55-летний водитель «Лады» погиб на месте происшествия.

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