В автоаварии на границе Пермского края и Удмуртии погиб водитель «Лады Ларгус»
Отечественная легковушка столкнулась с грузовиком
На территории Большесосновского муниципального округа произошло смертельное ДТП, в котором разбился 55-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус». Об этом сообщили в Госавтоинспекции Прикамья.
Как пояснили в ведомстве, около 18:50 по автодороге Черновское — граница Удмуртии в направлении Перми двигался автомобиль «Лада Ларгус». По предварительным данным, на 10 км трассы водитель не учёл метеорологические условия и не выбрал безопасную скорость движения. В связи с этим его машину вынесло на встречку, где она столкнулась с грузовым автомобилем «Донг Фенг», за рулём которого был водитель 1979 г.р.
В результате водитель «Лады» погиб на месте происшествия.
Сейчас по факту ДТП полиция проводит проверку. Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В Госавтоинспекции Прикамья в очередной раз обращаются ко всем водителям, рекомендуя им быть предельно внимательными за рулём: не совершать опасных манёвров, не превышать установленную скорость движения и обязательно пристёгиваться ремнями безопасности.
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