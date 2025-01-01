В автоаварии на границе Пермского края и Удмуртии погиб водитель «Лады Ларгус» Отечественная легковушка столкнулась с грузовиком Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

На территории Большесосновского муниципального округа произошло смертельное ДТП, в котором разбился 55-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус». Об этом сообщили в Госавтоинспекции Прикамья.

Как пояснили в ведомстве, около 18:50 по автодороге Черновское — граница Удмуртии в направлении Перми двигался автомобиль «Лада Ларгус». По предварительным данным, на 10 км трассы водитель не учёл метеорологические условия и не выбрал безопасную скорость движения. В связи с этим его машину вынесло на встречку, где она столкнулась с грузовым автомобилем «Донг Фенг», за рулём которого был водитель 1979 г.р.

В результате водитель «Лады» погиб на месте происшествия.

Сейчас по факту ДТП полиция проводит проверку. Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Госавтоинспекции Прикамья в очередной раз обращаются ко всем водителям, рекомендуя им быть предельно внимательными за рулём: не совершать опасных манёвров, не превышать установленную скорость движения и обязательно пристёгиваться ремнями безопасности.

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