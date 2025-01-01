В Пермском крае произошло землетрясение Толчок зафиксирован в Добрянском округе Поделиться Твитнуть

Во вторник, 28 января, в Пермском крае был зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,4.

Как сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на Единую геофизическую службу РАН, землетрясение произошло к северо-востоку от села Перемское в Добрянском округе. Его очаг располагался на глубине 5 км.

Как объясняют сейсмологи, такие землетрясения не несут угрозы жителям. Подземные толчки с такой магнитудой обычно людьми не ощущаются.

Напомним, год назад до Перми дошла волна землетрясения, которое произошло на территории Китая. По данным Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызской Республики, магнитуда землетрясения в Поднебесной составляла 8 баллов. Толчки произошли и на границе Казахстана и Киргизии, а затем волна дошла до России. Как сообщал telegram-канал Ural Mash, она задела Пермь и Уфу. Магнитуда по шкале Рихтера слабая — в среднем 2 балла.

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