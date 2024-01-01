Алёна Бронникова До Перми дошла волна землетрясения из Китая Магнитуда составила 2 балла Поделиться Твитнуть

До Перми дошла волна землетрясения, которое произошло в ночь на 23 января на территории Китая. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash.

«Землетрясение пришло из Кыргызстана и Китая, волной задело Пермь и Уфу. Магнитуда по шкале Рихтера слабая — в среднем 2 балла. Повторные колебания ожидаются, но они не опасны», — сообщается в публикации.

По данным Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызской Республики, магнитуда землетрясения в Китае составляла 8 баллов. Толчки произошли и на границе Казахстана и Киргизии, а затем волна дошла до России.

В связи с этим в Кургане власти ввели режим повышенной готовности, около 300 жителей центра города были эвакуированы. Землетрясение было ощутимым — в 17-этажных домах раскачивались люстры.

В сентябре в Пермском крае было зафиксировано землетрясение тектонического происхождения на территории Нытвенского округа. Магнитуда составила 3 балла. Специалисты отмечают, что подземные толчки с такой магнитудой обычно людьми не ощущаются.





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