Алёна Бронникова Пермские учёные: новое землетрясение в Прикамье произошло в Нытвенском округе Ранее ошибочно сообщалось об эпицентре толчков под Ордой Поделиться Твитнуть

В Горном институте УрО РАН рассказали подробности о землетрясении, которое произошло в Пермском крае 24 сентября. Как сообщили «Новому компаньону», информация Международной системы мониторинга сейсмических событий о толчках в районе Орды была основана на показаниях Казахстанской сети станций. Поскольку эта сеть находится далеко, данные подаются не точно.





«По нашим данным, — рассказал завлабораторией природной и техногенной сейсмичности института Денис Шулаков, — микроземлетрясение на территории Пермского края произошло 24 сентября в 8:46 по местному времени в Нытвенском округе. Это к северо-западу от Краснокамска. Магнитуда составила 3 балла. Землетрясения с такой магнитудой, как правило, людьми не ощущаются».





Как сообщил учёный, землетрясение имело тектоническое происхождение. В месте эпицентра проходит структура, которая называется Камско-Бельский авлакоген, глубокий удлинённый прогиб. По уральским меркам он является тектонически активным, в его пределах иногда происходят землетрясения. Они связаны с наличием тектонических разломов в фундаменте нашей плиты и имеют довольно большую глубину на несколько километров от поверхности. Поэтому они не сильные и опасности не представляют.





«Исторически сильных землетрясений, связанных с этой тектонической структурой, не было. Более сильные всё-таки происходят ближе к Уралу. А вероятность того, что они усилятся в этом районе, мала», — уточнил Денис Шулаков.





Напомним, этим летом землетрясение уже происходило на территории Прикамья. Тогда данные в интернете так же были основаны на сведениях Казахстанской сейсмической сети станций. Согласно опубликованной информации, землетрясение произошло также на юго-востоке — в Кунгурском округе. Однако пермские учёные рассказали, что эпицентр находился к северу от Перми — на территории Добрянского округа. Там наблюдается аномальная зона сейсмической активности, где землетрясения происходят относительно часто и могут усиливаться.





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