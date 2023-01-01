В Пермском крае произошло новое землетрясение Его эпицентр находился недалеко от Орды Поделиться Твитнуть

На сайте Международной системы мониторинга сейсмических событий появилась информация о землетрясении 24 сентября вблизи с. Орда Пермского края, которое находится в 100 км от Перми. На сообщение обратило внимание агентство ЕАН.

Землетрясение зафиксировали в 03:46 по Гринвичу (08:46 местного времени). Сила колебаний почвы составила 3,2 балла.

В екатеринбургском Институте геофизики УрО РАН заявили, что землетрясения магнитудой менее 4 баллов обычно опасности людям и строениям не представляют и относятся к разряду умеренных.

Напомним, три месяца назад в Прикамье уже было зафиксировано землетрясение силой около 3 баллов. Оно случилось в ночь на 15 июня в Добрянском округе. Тогда пермские учёные рассказали "Новому компаньону", что за последние годы частота подземных толчков в Прикамье увеличивается. До этого, в феврале 2023 года, подземные толчки были зарегистрированы вблизи с. Таборы в том же Добрянском округе.

С чем связано повышение тектонической активности, учёные ответить затрудняются. Не исключено, что магнитуда и частота будут только увеличиваться, что может привести в дальнейшем к серьёзным последствиям, но действительно ли это произойдёт — неизвестно. Полностью изучить аномальное явление не представляется возможным из-за нехватки ресурсов.

Последнее сильное землетрясение на территории Пермского края было зарегистрировано в конце 18 века в районе с. Насадка. Оно имело магнитуду 5 по шкале Рихтера. Толчки такой силы могут привести к серьёзным последствиям.

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