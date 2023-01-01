В Добрянке Пермского края учёные зафиксировали аномальную сейсмическую активность
Вблизи села Таборы Добрянского округа Прикамья ученые фиксируют аномальную сейсмическую активность. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на завлабораторией природной и техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН Дениса Шулакова.
Учёный отметил, что в этом районе ежегодно регистрируются десятки подземных толчков, и их с каждый годом становится все больше.
Шулаков объясняет это явлением тем, что «тут проходит тектонический разлом».
Землетрясения силой 6 баллов в районе Уральских гор фиксируется примерно раз в столетие. Последнее сильное землетрясение в Пермской губернии произошло 23 мая 1798 года.
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