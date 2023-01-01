В Добрянке Пермского края учёные зафиксировали аномальную сейсмическую активность Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Вблизи села Таборы Добрянского округа Прикамья ученые фиксируют аномальную сейсмическую активность. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на завлабораторией природной и техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН Дениса Шулакова.

Учёный отметил, что в этом районе ежегодно регистрируются десятки подземных толчков, и их с каждый годом становится все больше.

Шулаков объясняет это явлением тем, что «тут проходит тектонический разлом».

Землетрясения силой 6 баллов в районе Уральских гор фиксируется примерно раз в столетие. Последнее сильное землетрясение в Пермской губернии произошло 23 мая 1798 года.

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