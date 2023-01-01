Алёна Бронникова Пермские учёные уточнили эпицентр землетрясения в Прикамье Аномальная зона сейсмической активности наблюдается в районе станции «Парма» в Добрянском округе Поделиться Твитнуть

Появились подробности землетрясения, которое произошло в ночь на 15 июня в Пермском крае. В Горном институте УрО РАН «Новому компаньону» сообщили, что подземные толчки магнитудой 3 балла произошли в Добрянском округе, а не в Кунгурском, как сообщалось ранее.

Завлабораторией природной и техногенной сейсмичности института Денис Шулаков рассказал, что первоначальная информация, которая появилась в интернете, была основана на показаниях Казахстанской сейсмической сети станций. Она находится далеко, и поэтому информация была не очень точной. Так, специалисты изначально дали координаты юго-востока Пермского края.

«Ночью на 15 июня произошло тектоническое микроземлетрясение. По данным станций, которые находятся на территории Пермского края, эпицентр находился к северу от Перми, в Добрянском округе, ближе к станции «Парма». На территории Урала есть аномальная зона, в которой это и произошло. Её протяженность составляет около 20 км. Там землетрясения происходят относительно часто», — сообщил учёный.

Он добавил, что землетрясение магнитудой 3 единицы — довольно слабое, его можно ощутить только в эпицентре. Зона находится в незаселённых местах, и подземные толчки чувствуют только приборы. За последние годы их частота увеличилась, примерно до 1-3 раз в месяц. Последние, которые произошли ночью на 15 июня, оказались самыми сильными. Ранее магнитуда не превышала показатели 2-2,8 ед.

Причина явления — природное тектоническое землетрясение. Но с чем связана повышенная активность в выделенной зоне, учёные ответить затрудняются. Не исключено, что магнитуда и частота будут только усиливаться, что может привести в дальнейшем к серьёзным последствиям, но действительно ли это произойдёт — неизвестно. Полностью изучить аномальное явление не представляется возможным из-за нехватки ресурсов.

В целом по Уралу такие толчки происходят раз в 1-2 года. В целом, чем сильнее землетрясения, тем реже они случаются. Последнее сильное землетрясение на территории Пермского края было зарегистрировано в конце 18 века в районе с. Насадка. Оно имело магнитуду 5 по шкале Рихтера. Толчки такой силы могут привести к серьёзным последствиям.

Отметим. что до этого, в феврале 2023 года, подземные толчки были зарегистрированы вблизи с. Таборы в Добрянском округе.

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