Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский край участвует в 12 новых национальных проектах В результате их реализации ожидается повышение рождаемости и увеличение продолжительности жизни Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Российской Федерации происходит смена системы национальных проектов. Новые нацпроекты будут реализовываться в 2025-2030 годах. Их будет 19, в Пермском крае планируется участие в 12 из них. Кроме того, разработано 49 региональных проектов.

Что входит в реализацию национальных проектов на территории Пермского края в 2025 году, на заседании краевого правительства 29 января рассказала директор аналитического департамента администрации губернатора Пермского края, руководитель регионального проектного офиса Светлана Колесникова.

По её словам, в наступившем году на мероприятия нацпроектов будет направлено 21,53 млрд руб.

В результате реализации мероприятий нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» планируется увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году (в 2023-м — 70,9 лет). В число этих мероприятий входит строительство 7 поликлиник и 11 ФАПов, оснащение регионального центра для пациентов с сахарным диабетом, активное развитие санавиации (планируется эвакуация более 200 человек в год). 49 медицинских работников будут обеспечены жильём.

В рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» запланирован капитальный ремонт 12 школьных зданий, оснащение 190 школ оборудованием, ремонт учебного корпуса Пермского техникума промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина. В Краснокамске, Чернушке и Березниках будут отремонтированы молодёжные центры.

Планируется охватить 77,83% детей 5-18 лет услугами дополнительного образования и 240 тыс. детей вовлечь в патриотические проекты.

Нацпроект «Семья» направлен на создание благоприятных условий для рождения и воспитания детей, укрепление института семьи и повышение качества жизни российских семей. В Пермском крае прогнозируется повышение суммарного коэффициента рождаемости (количество детей, рождённых в среднем одной женщиной) до 1,67 к 2030 году и до 1,8 к 2036-му (в 2023-м — 1,53).

Среди мероприятий этого нацпроекта — открытие пяти женских консультаций, оснащение двух перинатальных центров, государственная помощь для 5 тыс. семей и 930 процедур ЭКО в год.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» призван обеспечить граждан жилищной, транспортной, социальной и коммунальной инфраструктурой нового качества. Планируется объём жилищного строительства в 1,5 млн м², расселение непригодного для проживания жилищного фонда в количестве 816,2 тыс. м², благоустройство 101 общественной территории (набережные, центральные площади, парки и др.), реконструкция и ремонт 16 автомобильных дорог регионального, межмуниципального, местного значения и другие мероприятия.

Цель этого нацпроекта — улучшение качества среды для жизни в опорных населённых пунктах на 30% к 2030 году и на 60% к 2036-му.

Нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» подразумевает развитие агропромышленного комплекса и его технологической независимости.

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» направлен на устойчивое экономическое развитие страны, основанное на конкуренции, предпринимательстве и частной инициативе, рост доходов населения и предприятий. В его рамках намечены мероприятия по льготному финансированию предприятий малого и среднего предпринимательства.

На заседании правительства также подвели итоги реализации нацпроектов 2019-2024 годов.

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