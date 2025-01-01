Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае разработают четыре градостроительных мастер-плана Новый мастер-план должен быть разработан для Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Правительство Пермского края в ходе выездного заседания в Соликамске 29 января обсудило мероприятия в рамках новой системы национальных проектов. О том, как будет реализовываться новый нацпроект «Инфраструктура для жизни», проинформировала коллег и.о. министра экономического развития и инвестиций Пермского края Надежда Трусова.

Она сообщила, что на федеральном уровне определён перечень из 2160 опорных населённых пунктов в России, а в 202 городах планируется разработка мастер-планов. Указанный перечень предусматривает выделение средств из федерального бюджета на софинансирование мероприятий.

В Пермском крае в количестве опорных населённых пунктов утверждены Березники, Верещагино, Горнозаводск, Добрянка, Кизел, Красновишерск, Кудымкар, Кунгур, Лысьва, Нытва, Оса, Оханск, Очёр, Чердынь, Чернушка, Ильинский, Октябрьский, Суксун, Барда, Берёзовка, Большая Соснова, Гайны, Елово, Карагай, Усть-Кишерть, Коса, Кочево, Куеда, Орда, Сива, Уинское, Частые, Юрла и Юсьва.

Посёлку Звёздный присвоен статус «стратегического населённого пункта».

Александровск, Губаха, Соликамск, Чайковский и Чусовой закреплены в качестве «Новых точек роста».

Во всех этих населённых пунктах на протяжении действия новых нацпроектов (пять лет) будут при федеральном софинансировании развиваться новые инвестиционные проекты и площадки для бизнеса, проходить обновление социальной инфраструктуры, модернизация сетей теплоснабжения, благоустройство общественных пространств, школьных дворов, капитальные ремонты домов и транспортной инфраструктуры, реставрация объектов культурного наследия, обновление туристической инфраструктуры.

Ожидается, что все эти мероприятия приведут к 30%-ному улучшению качества жизни к 2030 году — году завершения работы национального проекта.

Для четырёх городов Пермского края планируется создать новые градостроительные мастер-планы. Это Пермь, Губаха, Чайковский и агломерация Березники + Соликамск.

Напомним, что предыдущий мастер-план Перми разрабатывала голландская компания KCAP («КейКАП») при губернаторе Олеге Чиркунове. На основе этого документа был создан Генеральный план развития Перми до 2022 года.

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