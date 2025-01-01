Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Правительство Прикамья в рамках нацпроектов освоило 120 млрд рублей Подведены итоги их реализации с 2019 по 2024 год Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

В Российской Федерации завершилось действие 14 национальных проектов, которые реализовывались с 2019 по 2024 годы. Правительство Пермского края на заседании 29 января обсудило итоги их реализации на территории Пермского края.

По словам докладчика, директора аналитического департамента администрации губернатора Пермского края, руководитель регионального проектного офиса Светланы Колесниковой, на территории Прикамья в минувшую «шестилетку» реализовывалось 14 национальных и 49 региональных проектов. В их рамках прошло более 7,5 тыс. мероприятий, было освоено 120,3 млрд руб.

Уровень достижения результата аналитический департамент оценивает в 99,99%.

За шесть лет было введено в эксплуатацию 793 объекта, в том числе 22 детских сада, 38 школ, 51 объект спортивной инфраструктуры, 45 многоквартирных жилых домов, 13 объектов инженерной инфраструктуры, шесть больниц, 121 ФАП, 16 объектов культуры, 332 автомобильные дороги, 42 моста, 11 общественных территорий; был проведён капитальный ремонт в 96 учреждениях здравоохранения.

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