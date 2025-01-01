Алёна Бронникова Дом на Горького с выставочным центром в Перми планируют сдать в конце 2027 года Разрешение на строительство было выдано в сентябре Поделиться Твитнуть

ПЗСП планирует сдать в эксплуатацию многоквартирный дом на ул. Горького, 10 в Перми в четвёртом квартале 2027 года. Выдача ключей назначена на конец марта 2028-го. Информация опубликована на сайте наш.дом.рф.

«Дом на Горького» будет пятиэтажным, со встроено-пристроенными помещениями. В «Г»-образном здании с эксплуатируемой кровлей построят 22 квартиры. Подземный паркинг будет рассчитан на 24 места. Общая площадь жилья составит почти 1,9 тыс. кв. м. Площадь выставочного зала составит 786,9 кв. м. В него будут вести три отдельных входа.

Возведением жилого дома занимается структура ПЗСП — ООО «Специализированный застройщик Горького, 10». Разрешение на строительство было получено в сентябре.

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка под строительство дома девелопер выиграл в 2021 году. Территория находится в границах достопримечательного места «Губернский центр» и объекта археологического наследия «Егошихинский медеплавильный завод, поселение». В августе проектная документация получила положительное заключение историко-культурной экспертизы.

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