Алёна Бронникова
Дом на Горького с выставочным центром в Перми планируют сдать в конце 2027 года
Разрешение на строительство было выдано в сентябре
ПЗСП планирует сдать в эксплуатацию многоквартирный дом на ул. Горького, 10 в Перми в четвёртом квартале 2027 года. Выдача ключей назначена на конец марта 2028-го. Информация опубликована на сайте наш.дом.рф.
«Дом на Горького» будет пятиэтажным, со встроено-пристроенными помещениями. В «Г»-образном здании с эксплуатируемой кровлей построят 22 квартиры. Подземный паркинг будет рассчитан на 24 места. Общая площадь жилья составит почти 1,9 тыс. кв. м. Площадь выставочного зала составит 786,9 кв. м. В него будут вести три отдельных входа.
Возведением жилого дома занимается структура ПЗСП — ООО «Специализированный застройщик Горького, 10». Разрешение на строительство было получено в сентябре.
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка под строительство дома девелопер выиграл в 2021 году. Территория находится в границах достопримечательного места «Губернский центр» и объекта археологического наследия «Егошихинский медеплавильный завод, поселение». В августе проектная документация получила положительное заключение историко-культурной экспертизы.
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