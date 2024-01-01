Алёна Бронникова ПЗСП разрешили строить дом с выставочным центром рядом с заводом Шпагина в Перми Новое жилое здание появится на улице Максима Горького, 10 Поделиться Твитнуть

Земельный участок на ул. Горького, 10

yandex.ru

Проект по строительству жилого дома с выставочным центром на первом этаже по ул. Горького, 10 в Перми получил одобрение краевых властей. Информация опубликована на сайте министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края.

Разрешение было выдано 23 сентября ООО «Специализированный застройщик Горького, 10» (входит в ПЗСП). Новый многоквартирный дом будет находиться вблизи завода Шпагина.

Девелопер в 2021 году выиграл аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1 тыс. кв. м под строительство дома сроком на 4 года 10 месяцев. Участок находится в границах территории достопримечательного места «Губернский центр» и объекта археологического наследия «Егошихинский медеплавильный завод, поселение». В августе застройщик получил на проектную документацию положительное заключение экспертизы.

Планируется, что общая площадь жилья с учётом летних помещений в доме составит 1,9 тыс. кв. м, всего будет построено 22 квартиры с разным количеством комнат. Продолжительность строительства займёт 17 месяцев.

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