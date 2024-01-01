Алёна Бронникова Проект возведения жилого дома рядом с заводом Шпагина в Перми прошёл экспертизу На первом этаже дома планируется разместить выставочный центр Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Проектная документация на строительство многоквартирного жилого дома по ул. Максима Горького, 10 в Перми, вблизи завода Шпагина, 21 августа получила положительное заключение негосударственной экспертизы. Соответствующая информация опубликована на сайте ЕГРЗ.

Заключение выдало пермское ООО «Строительный научно-технический центр». Возведением будет заниматься структура ПЗСП — ООО «Спецстрой Горького, 10». Проект подготовлен пермской компанией «Ландшафт. Архитектура. Дизайн».

Девелопер в 2021 году выиграл аукцион на право заключения договора аренды земельного участка под строительство многоквартирного жилья сроком на 4 года 10 месяцев. Площадь участка — 1 тыс. кв. м. Сумма составила 12,6 млн руб.

Поскольку участок, где будет возведён новый дом, находится в границах территории объекта культурного наследия регионального значения — достопримечательного места «Губернский центр» и объекта археологического наследия федерального значения «Егошихинский медеплавильный завод, поселение», ранее проект также прошёл государственную историко-культурную экспертизу. В декабре 2023 года документация была одобрена.

На участке планируется построить трёхэтажное «Г»-образное здание с подземным паркингом на 24 места, эксплуатируемой кровлей и встроенно-пристроенными помещениями Выставочного зала. Общая площадь жилья с учётом летних помещений составит 1,9 тыс. кв. м, всего будет построено 22 квартиры с разным количеством комнат: от одной до пяти. Продолжительность строительства займёт 17 месяцев.

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