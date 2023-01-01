Алёна Бронникова В новостройке рядом с «Заводом Шпагина» появится выставочный центр Новый дом будет рассчитан на 22 квартиры Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Проект строительства многоквартирного жилого дома по ул. Горького, 10 в Перми прошёл государственную историко-культурную экспертизу. Соответствующий акт опубликован на сайте госинспекции по охране ОКН Пермского края.

Участок, где будет возведён новый дом, находится в границах территории объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения — достопримечательного места «Губернский центр» и объекта археологического наследия федерального значения «Егошихинский медеплавильный завод, поселение». Землю в 2021 году в аренду у пермской администрации приобрело АО «СЗ «ПЗСП».

«Проектной документацией предусмотрено строительство жилого многоквартирного среднеэтажного дома со встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, с кладовыми для хранения шин, с встроенно-пристроенными помещениями Выставочного зала», — сообщается в проекте.

По плану, здесь планируется возвести трёхэтажное «Г»-образное здание с подземным паркингом на 24 места и эксплуатируемой кровлей. Общая площадь жилья с учётом летних помещений составит 1,9 тыс. кв. м, всего будет построено 22 квартиры с разным количеством комнат: от одной до пяти. Продолжительность строительства — 17 месяцев.

Общая площадь выставочного зала составит 786,9 кв. м. Он запланирован с тремя отдельными эвакуационными входами. Высота помещений — 2,5-3 м.

В феврале 2019 года в перечень ОКН включили «достопримечательное место «Губернский центр», в который вошли части Ленинского и Свердловского районов, микрорайонов Центр и Разгуляй, тем самым определив на этой территории ограничения по высотности, а также на строительные и земельные работы.

ПЗСП в 2021 году выиграл аукцион, проводимый администрацией Перми, на право заключения договора аренды земельного участка под строительство многоквартирного жилья сроком на 4 года 10 месяцев. Площадь участка — 1 тыс. кв. м. Сумма составила 12,6 млн руб.





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