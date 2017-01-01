Центр Перми объявлен объектом культурного наследия
Инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края опубликовала приказ, согласно которому в перечень региональных объектов культурного наследия включается «достопримечательное место «Губернский центр». В него вошли части Ленинского, Свердловского районов, микорайонов Центр и Разгуляй.
Тем самым на эту территорию накладываются ограничения на строительные, земельные работы и ограничения по высотности. Если проще — что-либо построить на этой территории становится почти невозможным. По крайней мере, добавляется ещё один фильтр в виде инспекции.
Кроме того, становится невозможным и что-либо снести на этой территории. Даже если объект находится в частной собственности.
В «Губернский центр» входят часть ул. Сибирской, Комсомольский проспект, ул. Ленина, Петропавловская, Советская, Монастырская, Пермская, Луначарского, Пушкина, Краснова, Горького, Газеты «Звезда», Островского.
На территории расположены 80 объектов культурного наследия, построенных в XIX—XX века.