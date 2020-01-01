Недалеко от «Завода Шпагина» ПЗСП построит многоквартирный дом С компанией заключат договор аренды земельного участка площадью 1,3 тыс. кв. метров Поделиться Поделиться Твитнуть

Земельный участок на ул. Горького, 10

yandex.ru

В городском департаменте земельных отношений подвели итоги открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по адресу ул. Горького, 10 под строительство многоквартирного жилья.

Победителем стало АО «Специализированный застройщик «ПЗСП».

С компанией будет заключён договор аренды на сумму 12,6 млн руб. — это начальная цена лота. ПЗСП необходимо будет единовременно внести арендную плату за три года. Срок аренды — 4 года 10 месяцев.

Земельный участок имеет площадь 1341 кв. м и расположен в границах зоны Ц-1 (зона обслуживания и деловой активности городского центра), где разрешено строить многоквартирные жилые дома высотой до шести этажей.

Как сообщили в мэрии, это уже третий аукцион в 2021 году, на который выставляются площадки для многоквартирного жилья. Первый аукцион по участку на ул. Подводников, 20 в июле выиграло АО «СЗ «Пермглавснаб». Второй состоялся в октябре — по его итогам земельный участок на ул. Капитана Гастелло, 6 застроит ООО «Специализированный застройщик «Ларец-Инвест».

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