Алёна Бронникова В пермском торговом центре 29 января посетителям ограничат доступ в некоторые зоны Причиной стало повреждение одной из коммунальных систем Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермском ТРК «Семья» 29 января для посетителей временно закроют доступ в некоторые зоны. Как уточняют в пресс-службе, ограничения введут в первой очереди торгового комплекса. В здании проведут внеплановые ремонтные работы.

«Ремонтные работы связаны с локальным повреждением одной из коммунальных систем здания, допущенным из-за ошибки подрядчика. В результате кратковременного воздействия воды пострадала потолочная плитка на отдельных участках», — сообщается в telegram-канале ТРК.

Как писал «Новый компаньон», в новогодние праздники в ТРК «Семья» наблюдался рост посещаемости. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года трафик увеличился на 5%. Вместе с тем, отмечен и существенный рост продаж в расположенных в комплексе торговых точках. Это коснулось сегментов ювелирных украшений, продуктов питания и общепита.

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