Пермский ХК «Молот» уступил «Олимпии» в Кирово-Чепецке Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу «Олимпии» Поделиться Твитнуть

ХК «Молот-Прикамье»

Во вторник, 28 января, состоялась выездная игра пермского хоккейного клуба «Молот» с «Олимпией» в Кирово-Чепецке. Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу «Олимпии».

«Уступаем в заключительном матче выездной серии. Благодарим всех, кто поддерживал команду! После небольшой паузы приступаем к играм на домашнем льду», — говорится в социальных сетях «Молота».





В составе «Молота» голы забили Владимир Михасёнок и Данил Лапин.





Следующая игра для пермского клуба состоится 1 февраля с ижевской «Ижсталью».





Ранее «Новый компаньон» сообщал , что в рамках чемпионата ВХЛ пермская хоккейная команда «Молот» 21 января во второй раз уступила ХК «Челны». Игра проходила в Набережных Челнах и закончилась со счётом 2:1.





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