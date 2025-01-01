Пермский «Молот» проиграл ХК «Челны» Пермяки уступили в овертайме Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал ХК "Молот"

В рамках чемпионата ВХЛ пермская хоккейная команда «Молот» во второй раз уступила ХК «Челны». Игра проходила в Набережных Челнах и закончилась со счетом 2:1.

В основном времени матча пермяки и челнинцы забросили в ворота друг друга по одной шайбе, а судьба матча рещилась в овертайме.

«В первом периоде у нас было четыре большинства, но из этого мы ничего не извлекли, нужно было дело делать. Второй период — уже равный. В третьем перекроили тройки, забили гол, 1:1. Ну и в овертайме… Не знаю, мы сейчас смотрели, говорят, что не было ничего. На совести судьи все останется. А так, боевая игра, обе команды могли выиграть, повезло больше сопернику», — прокомментирол итоги матча главный тренер ХК «Молот» Евгений Попихин,

Новую игру пермская хоккейная команда проведёт в Кирово-Чепецке. Матч состоится 28 января. «Молот» сыграет с ХК «Олимпия».

Напомним, в ноябре прошлого года хоккеисты пермского «Молота» уступили в заключительном матче домашней серии «Челнам» в OLIMPBET чемпионате России ВХЛ. Игра закончилась со счётом 3:4.

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