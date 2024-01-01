Алёна Бронникова В заключительном матче домашней серии пермский «Молот» уступил ХК «Челны» Итог встречи – 3:4 Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Хоккеисты пермского «Молота» уступили в заключительном матче домашней серии «Челнам» в OLIMPBET чемпионате России ВХЛ. Игра закончилась со счётом 3:4.

Первый период закончился ничьей и стычкой Дениса Голубева с гостями. Во втором периоде «Челны» открыли счёт. Игорь Зенчиков и Дмитрий Зайцев быстро ответили гостям двумя шайбами, но гости сравняли голы, и на перерыв команды уходили со счётом 2:2.

Оставшись в меньшинстве, в третьем периоде «Молот» снова пропустил шайбу в свои ворота. За пять минут до окончания матча Денис Голубев сравнил счёт, но под конец игры «Челнам» удалось забить четвёртый гол.

«Мы шли немножко первыми в первом периоде. Во втором добавили, вроде бы имели преимущество. Но, если ты хочешь забить, нужно работать на пятаке. С ребятами разбирали, как мы сегодня работали — так не пойдёт. У нас много работы. И в обороне эти голы с пятака просто не должны быть у хорошей команды. А мы — хорошая команда. Я думаю, это хороший урок для нас, и ребята это понимают. Делаем выводы», — отметил в послематчевом комментарии главный тренер «Молота» Евгений Попихин.

Следующий матч пермяки проведут на выезде 7 ноября против ХК «Норильск».

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