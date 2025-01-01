Пермь вечером 28 января сковали 9-балльные пробки
Традиционно заторы фиксируются на Коммунальном мосту
Вечером 28 января Пермь сковали 9-балльные пробки. Информация об этом следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».
Традиционно заторы фиксируются на Коммунальном мосту, съезде с него по улице Попова. «Покраснели» и улицы Ленина — от театра оперы и балета до «Театра-Театра», Пушкина, Екатерининская.
Стоят в пробках и автомобилисты на улицах Уральская, Чкалова, Героев Хасана, Стахановская, Шоссе Космонавтов.
Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Пермском крае ещё на двух трассах построят дополнительные полосы на подъёмах.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.