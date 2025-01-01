Пермь вечером 28 января сковали 9-балльные пробки Традиционно заторы фиксируются на Коммунальном мосту Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вечером 28 января Пермь сковали 9-балльные пробки. Информация об этом следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Традиционно заторы фиксируются на Коммунальном мосту, съезде с него по улице Попова. «Покраснели» и улицы Ленина — от театра оперы и балета до «Театра-Театра», Пушкина, Екатерининская.

Стоят в пробках и автомобилисты на улицах Уральская, Чкалова, Героев Хасана, Стахановская, Шоссе Космонавтов.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Пермском крае ещё на двух трассах построят дополнительные полосы на подъёмах.

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