Алёна Бронникова Пункт обогрева для бездомных в Перми за два месяца принял около 100 человек В нём также оказывают доврачебную помощь и содействие в восстановлении документов Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство труда и социального развития Пермского края

За два месяца работы пункт обогрева для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, в Перми принял около 100 человек. Об этом сообщает Министерство труда и социального развития Пермского края.

Мобильный центр в виде армейской палатки с печью находится рядом с металлорынком, возле перекрёстка улиц Подгорной и Эпроновской. Он оборудован двухъярусными кроватями, камерами видеонаблюдения, тревожной кнопкой, телевизором и средствами санитарной обработки. В этом году рядом с ним поставили мобильную баню.

Здесь обратившимся также могут оказать первичную доврачебную медпомощь, вызвать скорую, помочь в восстановлении документов. Есть возможность обратиться за помощью психолога, специалистов по социальной работе и за информацией о получении социальных услуг в стационарных организациях.

Пункт обогрева работает в круглосуточном режиме. Он открылся в ноябре и будет функционировать до 15 марта.

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