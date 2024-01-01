Алёна Бронникова Рядом с металлорынком в Перми начал работать пункт обогрева для бездомных Обратившиеся могут также получить доврачебную помощь Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство труда и социального развития Пермского края

В Перми рядом с металлорынком открылся пункт обогрева для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Он находится возле перекрёстка улиц Подгорной и Эпроновской.

Пункт представляет собой большую армейскую палатку с печью, двухъярусными кроватями, камерами видеонаблюдения, тревожной кнопкой, телевизором и средствами санитарной обработки. Рядом с ним оборудовали баню.

«Здесь могут оказать первичную доврачебную медпомощь, вызвать скорую, оказать содействие в восстановлении документов. Человеку представится возможность получить помощь специалистов по социальной работе и психолога, а также информацию о получения услуг в стационарных организациях соцобслуживания», — рассказал директор Центра социальной адаптации Перми Евгений Артемьев.

Как сообщается на сайте министерства труда и социального развития Пермского края, пункт обогрева будет работать круглосуточно до 15 марта 2025 года. Проект помощи попавшим в трудную жизненную ситуацию реализуется АНО «Территория добра» совместно с Центром социальной адаптации Перми уже 11-й год.

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