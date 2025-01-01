В мэрии Березников рассказали о происшествии с упавшим на женщину ограждением ЧП произошло во время очистки от снега кровли пятиэтажного дома Поделиться Твитнуть

фотография со стены сообщества краевой больницы им. Вагнера

В администрации Березниковского округа прокомментировали ситуацию с происшествием, во время которого на женщину упало ограждение под грузом снега. Местную жительницу завалило досками. Выбраться она смогла только при помощи прохожих.

В мэрии пояснили, что на доме №45 по пр. Ленина, где случился инцидент, сейчас идёт капитальный ремонт кровли. Работы проводит компания «Промград» Фонда капремонта. Подрядчик должен был обеспечить своевременную очистку кровли и безопасность горожан на период ремонта.

«Вдоль фасада дома со стороны тротуара была установлена галерея из дерева и металлического профнастила на крыше. Вчера (27 января — Ред.) подрядчик проводил работы по очистке кровли. На период ремонта с обеих сторон галереи были размещены сигнальные ленты, ограничивающие проход горожан. Во время чистки снежная глыба упала на крышу галереи и сломала деревянную конструкцию. Под конструкцией в это время проходила женщина, несмотря на ограждение», — рассказали в администрации Березников.

После происшествия через службу 112 поступило уведомление об инциденте. Сотрудники службы выехали на место и вновь установили сигнальную ленту. Сейчас тротуар вдоль места обрушения освободили от сломанных конструкций и очистили от снега. Подрядчик должен восстановить галерею.

Напомним, 27 января в районе дома №45 по пр. Ленина в Березниках из-за схода снега обвалились временные конструкции для пешеходов. Женщину придавило досками, прохожие помогли ей выбраться из завала, а также вызвали скорую помощь. В краевой больнице им. Вагнера сообщили, что пострадавшую осмотрел врач травмпункта, её состояние не потребовало госпитализации.

После происшествия прокуратура начала проверку.

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