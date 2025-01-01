В Прикамье женщину придавило ограждающими конструкциями Они рухнули из-за схода снега Поделиться Твитнуть

фотография со стены сообщества краевой больницы им. Вагнера

В районе дома №45 по пр. Ленина в Березниках 27 января произошло ЧП. Из-за схода снега обвалились временные конструкции для пешеходов. Как сообщается в городских пабликах, пострадала местная жительница. Её придавило досками, прохожие помогли женщине выбраться из завала, а также вызвали скорую помощь.

Дом, где произошёл сход снега, пятиэтажный, 1958 года постройки, аварийным не признан.

В Краевой больнице им. Вагнера сообщили, что пострадавшая была осмотрена врачом травмпункта.

«Проведены необходимые диагностические процедуры. Показания для госпитализации не установлены. Даны рекомендации и направления для дальнейшего лечения в МСЧ одного из промышленных предприятий, сотрудником которого является пострадавшая», — говорится в сообщении лечебного учреждения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.