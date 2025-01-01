В Прикамье прокуратура проводит проверку по факту упавшего на женщину ограждения Жительницу Березников придавило конструкциями, упавшими под грузом снега Поделиться Твитнуть

В Березниках местная прокуратура организовала проверку по факту схода снега и падения ограждения на пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как ранее писал «Новый компаньон», происшествие случилось 27 января в районе дома №45 по пр. Ленина. Из-за схода снега обвалились временные конструкции для пешеходов. Женщину придавило досками, прохожие помогли ей выбраться из завала, а также вызвали скорую помощь. В краевой больнице им. Вагнера сообщили, что пострадавшую осмотрел врач травмпункта, её состояние не потребовало госпитализации.

Дом, где произошёл сход снега, пятиэтажный, 1958 года постройки, аварийным не признан.

Во время проверки прокуратура оценит соблюдение требований законодательства к надлежащему выполнению работ.

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