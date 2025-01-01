Алёна Бронникова Из-за оттепели в Перми закрыли каток и горки на эспланаде Воздух 28-31 января будет прогреваться до +2° Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

В Перми из-за оттепели закрыли каток перед Театром-Театром на эспланаде. Как рассказали организаторы в соцсетях, все предварительные записи на 28 и 29 января были отменены.

«28 января и 29 января каток закрыт из за тёплой погоды. Все записи аннулированы — поделитесь информацией с друзьями», — сообщается в группе «Умный спорт» ВКонтакте.

Кроме того, в группе главного ледового городка в Перми, который находится на площади перед зданием законодательного собрания, появилась информация об ограничении катания на ледяных горках. На вопрос подписчицы о работе городка организаторы ответили, что с началом оттепели доступ к горкам будет ограничен.

По прогнозам пермских синоптиков, жителей Прикамья ждут обильные снегопады, а с 27 по 31 января в регион придёт значительное потепление. В эти дни ожидается самая интенсивная за текущую зиму волна тепла с оттепелями до 0...+2°. Оттепель будет сопровождаться значительным отклонением температуры воздуха от нормы, на севере — до 15°.

Неделей ранее каток на эспланаде в Перми закрывался из-за сильных морозов. Его работа была ограничена с 22 по 24 января.

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