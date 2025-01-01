Прикамье вновь накроют снегопады На этой неделе ожидается самая интенсивная волна тепла с начала зимы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По прогнозам пермских синоптиков, на этой неделе жителей Прикамья ждут обильные снегопады, а со вторника по пятницу включительно в регион придёт значительное потепление.

«В начале недели с запада подойдёт теплый фронт с обильными снегопадами, и далее в период 28-31 января ожидается самая интенсивная за нынешнюю зиму волна тепла с оттепелями до 0...+2˚», — рассказали в ГИС-центре ПГНИУ.

Как уточнили метеорологи, оттепель будет сопровождаться отклонением температуры воздуха от нормы до 15˚ (на севере Пермского края).

Отметим, сильный снегопад в Прикамье прошёл по северу региона в ночь на 27 января.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщают, что в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение ДТП. Поэтому в ведомстве рекомендуют не находиться вблизи деревьев, линий электропередач и слабо укрепленных конструкций, а также избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

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