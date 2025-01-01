В Перми из-за морозов закроется каток у Театра-Театра Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

Главный открытый ледовый каток Перми у Театра-Театра проработает сегодня, 22 января, только до 16.00. А возобновит работу 24 января с 17 часов. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Прикамья.

В ведомстве пояснили, что ограничения вводятся в связи с установившейся морозной погодой.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что 22 января из-за затока арктического воздуха станет самым холодным днём на неделе и в месяце. В Перми в среду ожидается -18°. Самая холодная ночь прогнозируется в четверг, 23 января. Температура может опускаться в регионе до -30°. К концу недели, с 24 по 26 января, в Прикамье установится умеренно холодная погода с небольшими и умеренными снегопадами.

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