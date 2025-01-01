В Пермском крае 22 января ожидаются самые холодные сутки на неделе и в месяце На востоке региона столбик термометра опустится до -30°С Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Как сообщили в Пермском ЦГМС, в среду, 22 января, продолжится заток арктического воздуха, и ядро холода будет смещаться вдоль Уральских гор. При умеренном ветре ощущение морозов усилится. Это будут самые холодные сутки на неделе и в месяце.

«Ночная температура воздуха ожидается на уровне -23…-18°С (в Перми около -20°С), на востоке -30…-25°С. Днём потеплеет до -21…-16°С (в краевой столице около -18°С), на востоке до -26°С, — рассказали синоптики.

Самая холодная ночь прогнозируется в четверг, 23 января. Однако за счёт значительного потепления в дневные часы 23 января средняя суточная температура воздуха окажется близка к климатической норме.

К концу недели, с 24 по 26 января, в регионе установится умеренно холодная погода с небольшими и умеренными снегопадами.

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