В Перми проживает 271 тысяча молодых людей Это 45% от всей молодёжи Прикамья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании Пермской городской думы 28 января заместитель мэра Екатерина Мальцева рассказала о реализации молодёжной политики. По данным чиновницы, на сегодняшний день в Перми живут 271 648 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Из них 48,5% лиц мужского пола, а 51,5% — женского.

От общей численности молодёжи Пермского края количество молодёжи в Перми составляет 45%.

Мальцева отметила, что в рамках статуса «Молодёжной столицы» в Перми пройдёт более 100 мероприятий, в которых примут участие более 1 млн человек.

Все события будут разделены на четыре больших блока: «реальная среда», «реальная карьера», «реальная искренность» и «реальная атмосфера». Также планируется реализовать спецпроект «Человек труда».

Напомним, по результатам онлайн-голосования в декабре за звание молодёжной столицы России в 2025 году Пермь и Омск набрали наибольшее количество голосов. За столицу Прикамья проголосовало 325,9 тыс. человек (39,8% голосов), за Омск — 325,3 тыс. человек (39,7%). Статус был присуждён обоим городам.

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