Алёна Бронникова Пермь обошла Омск в онлайн-голосовании за статус молодёжной столицы России Разница составила почти 600 голосов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермь вышла в лидеры в онлайн-голосовании за звание молодёжной столицы России в 2025 году. Голосование проходило на платформе «Госуслуг» до 20 декабря. Официальные итоги объявят 21 декабря.

Согласно данным платформы, наибольшее число голосов среди пяти финалистов набрали Пермь и Омск. Разница составила всего 568 голосов. За столицу Прикамья проголосовал 325 941 человек (39,8%), за Омск — 325 373 человека (39,7%).

Третье место занял Томск, набравший 76 594 голоса, четвёртое — Хабаровск (61 905 голосов), меньше всех набрал Новый Уренгой (28 832). Проголосовать могли только жители регионов, не входящих в шорт-лист.

Статус молодёжной столицы присуждается городу на один год. Он позволяет открыть разные возможности для развития молодёжной политики, предоставляет приоритетное право на проведение крупных мероприятий в городе и регионе.

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