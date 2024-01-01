Алёна Бронникова Пермь и Омск стали Молодёжными столицами России в 2025 году Официальные результаты конкурса объявили на Всероссийской премии молодёжных достижений Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Эдуарда Соснина

На Всероссийской премии молодёжных достижений «Время первых» в Москве 21 декабря объявили итоги конкурса за звание «Молодёжной столицы России-2025». Победителями стал два города — Пермь и Омск.

Как отмечается в соцсетях Росмолодёжи, в городах-победителях в следующем году будет создано большое количество возможностей для молодых людей, они также станут центрами притяжения для молодёжи со всей России.

Напомним, онлайн-голосование проходило на платформе «Госуслуг». Жители не могли голосовать за свой регион. Пермь и Омск получили наибольшее количество голосов. Столице Прикамья удалось набрать на 568 голосов больше.

Первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко, объявлявший победителей, рассказал, что в народном голосовании участие приняли 818 тыс. человек. Поскольку разница в количестве голосов оказалась небольшой, жюри и оргкомитет приняли решение в 2025 году молодёжными столицами снова сделать два города.

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