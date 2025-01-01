Алёна Бронникова Проведение экспертизы в споре мэрии Перми и парка Горького снова продлили Срок продлён до 30 января Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» попросило о продлении срока проведения экспертизы в споре администрации Перми и парка им. Горького по шести сооружениям. Согласно картотеке арбитражных дел, ходатайство поступило 17 января.

Заседание по решению относительно требований экспертизы состоялось 24 января. Согласно определению Арбитражного суда Пермского края, причиной стало нахождение эксперта К.Б. Митюшовой на больничном листе. Ходатайство было удовлетворено, срок продлён до 30 января.

Напомним, мэрия считает здания кафе «Халва» и Casa Mia, аттракцион «Дом Дракулы», два туалета и гараж на территории парка капитальными объектами, построенными без разрешения, которые могут представлять опасность для посетителей. В сентябре производство было приостановлено в связи с назначением судебной экспертизы. Представитель парка заявил ходатайство о постановке перед экспертом вопросов об изменении площади, конфигурации и назначения объектов в сравнении с техпаспортом, и стоимость экспертизы выросла на 131,8 тыс. руб. В октябре срок был продлён до декабря.

В ноябре ответчик заявил ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов по запросу эксперта. В начале декабря в суд поступило уведомление о проведении натурного осмотра кафе, а также ходатайство о продлении срока проведения судебной экспертизы до января.

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