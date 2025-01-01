Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Бывший худрук пермской оперы представил в Париже оперную постановку Utopia и Теодор Курентзис отправляются в концертный тур по Европе Поделиться Твитнуть

Сцена из оперы "Кастор и Поллукс". Фото: Art Insiders

В Парижской опере, на сцене Пале Гарнье с 18 января стартовала премьерная серия показов оперы Жана-Филиппа Рамо «Кастор и Поллукс» (18 +), поставленной творческим тандемом дирижёра Теодора Курентзиса и режиссёра Питера Селларса. Это первая за много лет театральная постановка художественного руководителя пермского Дягилевского фестиваля в Европе.

Курентзис и Селларс давно работают вместе. Большой резонанс получил вечер русских одноактных опер — «Иоланта» Чайковского и «Персефона» Стравинского — в Театро Реал в Мадриде в 2012 году. В Перми творческий тандем прославился «Королевой индейцев» (18 +) Генри Пёрселла в Пермской опере, в Зальцбурге ставил оперы Моцарта.

В нынешней постановке в Париже главные роли исполнили Жаннин де Брик, Стефании д'Устрак, Рейнуд Ван Мехелен, Марк Мойон, Крэр Антуан и Лоуренс Килсби, Теодор Курентзис дирижировал своим европейским коллективом — оркестром и хором Utopia, костяк которого составили музыканты MusicAeterna.

Премьерная серия показов «Кастора и Поллукса» продолжится до 23 февраля с перерывами, во время которых Курентзис и Utopia в Берлине и Антверпене покажут «Королеву индейцев» в концертном варианте (6 +). В главной роли, которую в Перми пела Джулия Балок, в турне выступит Жаннин де Брик. В постановке участвует контртенор Андрей Немзер, хорошо знакомый пермякам.

В программе Зальцбургского фестиваля 2025 года значится показ «Кастора и Поллукса» (6 +) с участием Курентзиса и Utopia — тоже в концертном варианте.

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