Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Теодор Курентзис продлил сотрудничество с Зальцбургским фестивалем ещё на два года Он выступит в качестве музыкального руководителя постановок опер Рамо и Бизе Поделиться Твитнуть

фото: фестиваль "Дягилев+"

Зальцбургский фестиваль обнародовал первую информацию о программе 2025 года. Среди прочих событий значится концертное исполнение оперы Рамо «Кастор и Поллукс» (16+) с участием оркестра и хора Utopia под руководством Теодора Курентзиса.

Это будет концертная версия спектакля, который Курентзис ставит в нынешнем сезоне в Парижской опере в сотрудничестве со своим многолетним коллегой – режиссёром Питером Селларсом. Главные партии исполнят Жанин де Бик, Стефани д'Устрак, Рену ван Мешлен и Марк Мойон.

Известно также, что в 2026 году дирижёр примет участие в зальцбургской постановке «Кармен» Бизе. В заглавной партии, по информации телеграм-канала «Оперного балета», должна выступить Чечилия Бартоли или Асмик Григорян.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что художественный руководитель Дягилевского фестиваля в Перми открывает в Берлине собственный звукозаписывающий лейбл.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.