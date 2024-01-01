Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Теодор Курентзис продлил сотрудничество с Зальцбургским фестивалем ещё на два года
Он выступит в качестве музыкального руководителя постановок опер Рамо и Бизе
Зальцбургский фестиваль обнародовал первую информацию о программе 2025 года. Среди прочих событий значится концертное исполнение оперы Рамо «Кастор и Поллукс» (16+) с участием оркестра и хора Utopia под руководством Теодора Курентзиса.
Это будет концертная версия спектакля, который Курентзис
ставит в нынешнем сезоне в Парижской опере в сотрудничестве со своим
многолетним коллегой – режиссёром Питером Селларсом. Главные партии исполнят
Жанин де Бик, Стефани д'Устрак, Рену ван Мешлен и Марк Мойон.
Известно также, что в 2026 году дирижёр примет участие в
зальцбургской постановке «Кармен» Бизе. В заглавной партии, по информации
телеграм-канала «Оперного балета», должна выступить Чечилия Бартоли или Асмик
Григорян.
Ранее «Новый компаньон» сообщал, что
художественный руководитель Дягилевского фестиваля в Перми открывает в Берлине
собственный звукозаписывающий лейбл.
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