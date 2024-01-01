Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Теодор Курентзис запускает собственный звукозаписывающий лейбл Студия звукозаписи расположится в Берлине Поделиться Твитнуть

Антон Завьялов

Теодор Курентзис запускает собственный звукозаписывающий лейбл. Об этом сообщается на сайте музыкального издательства Outhere Music, совместно с которым реализуется новый проект. Лейбл получил название Theta – так называется буква греческого алфавита Θ, с которой в греческом языке начинается имя «Теодор».

Theta будет осуществлять записи музыкальных произведений, а Outer Music – тиражировать в физическом и цифровом виде и распространять.

Студия звукозаписи расположится в Берлине, идёт набор команды – музыкантов, звукорежиссёров, акустических дизайнеров и визуальных художников.

«Theta – это не просто новый звукозаписывающий лейбл, – говорится в релизе Outer Music, – это художественный и дальновидный проект, который стремится раздвинуть границы традиционного музыкального производства».

Первые релизы на лейбле Theta запланированы на 2025 год и включают Девятую симфонию Антона Брукнера и Третью симфонию Густава Малера.

Лейбл планирует сотрудничество с известными современными художниками для визуальной презентации релизов. Первые релизы оформит французский художник Филипп Паррено.

Исполнять произведения для лейбла Theta будет международный коллектив Теодора Курентзиса – хор и оркестр Utopia.

Теодор Курентзис, основатель и художественный руководитель лейбла Theta:

– Создание Theta – это наша стратегия для новой утопии, святилища, где глубокие видения музыкантов, визуальных художников, звукорежиссёров, акустических дизайнеров и других визионеров объединяются, чтобы переопределить границы музыки. В Funkhaus Berlin, идеальном месте для звука, наша команда создаёт нечто, непохожее ни на что из того, что мы делали раньше. Эти записи не являются коммерческими продуктами; Theta воплощает нашу приверженность мечте, совершенству, где каждая нота тщательно сплетена и мотивирована любовью, мастерством и преданностью огромного сообщества артистов. Это больше, чем типичное отраслевое сотрудничество – это революционный подход и новое заявление в музыкальном производстве. Вместе мы создаём новый рубеж, где каждая нота отражает наше коллективное стремление к духовности и совершенству, выходя за рамки обыденности, чтобы предложить слушателям непревзойденный опыт того, как должна звучать музыка с нашей идеальной точки зрения.

Чарльз Адриансен, президент Outhere Music:

– Я давно знаю и восхищаюсь Теодором; он выпустил свои первые три записи с Outhere в 2010-х годах, включая памятный Реквием Моцарта. Когда он попросил меня посотрудничать с ним в этом новом музыкальном приключении, я согласился, потому что чувствовал, что важно дать голос одному из самых интересных и дальновидных музыкантов нашего времени.

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