Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Теодор Курентзис запускает собственный звукозаписывающий лейбл
Студия звукозаписи расположится в Берлине
Теодор Курентзис запускает собственный звукозаписывающий лейбл. Об этом сообщается на сайте музыкального издательства Outhere Music, совместно с которым реализуется новый проект. Лейбл получил название Theta – так называется буква греческого алфавита Θ, с которой в греческом языке начинается имя «Теодор».
Theta
будет осуществлять записи музыкальных произведений, а Outer Music – тиражировать в
физическом и цифровом виде и распространять.
Студия звукозаписи расположится в Берлине, идёт набор
команды – музыкантов, звукорежиссёров, акустических дизайнеров и визуальных
художников.
«Theta – это не просто новый звукозаписывающий лейбл, – говорится
в релизе Outer Music, – это художественный и дальновидный проект, который
стремится раздвинуть границы традиционного музыкального производства».
Первые релизы на лейбле Theta запланированы на 2025 год и
включают Девятую симфонию Антона Брукнера и Третью симфонию Густава Малера.
Лейбл планирует сотрудничество с известными современными
художниками для визуальной презентации релизов. Первые релизы оформит
французский художник Филипп Паррено.
Исполнять произведения для лейбла Theta будет
международный коллектив Теодора Курентзиса – хор и оркестр Utopia.
Теодор Курентзис,
основатель и художественный руководитель лейбла Theta:
– Создание Theta – это
наша стратегия для новой утопии, святилища, где глубокие видения музыкантов,
визуальных художников, звукорежиссёров, акустических дизайнеров и других
визионеров объединяются, чтобы переопределить границы музыки. В Funkhaus
Berlin, идеальном месте для звука, наша команда создаёт нечто, непохожее ни на
что из того, что мы делали раньше. Эти записи не являются коммерческими
продуктами; Theta воплощает нашу приверженность мечте, совершенству, где каждая
нота тщательно сплетена и мотивирована любовью, мастерством и преданностью
огромного сообщества артистов. Это больше, чем типичное отраслевое
сотрудничество – это революционный подход и новое заявление в музыкальном
производстве. Вместе мы создаём новый рубеж, где каждая нота отражает наше
коллективное стремление к духовности и совершенству, выходя за рамки
обыденности, чтобы предложить слушателям непревзойденный опыт того, как должна
звучать музыка с нашей идеальной точки зрения.
Чарльз Адриансен,
президент Outhere Music:
– Я давно знаю и
восхищаюсь Теодором; он выпустил свои первые три записи с Outhere в 2010-х
годах, включая памятный Реквием Моцарта. Когда он попросил меня посотрудничать
с ним в этом новом музыкальном приключении, я согласился, потому что
чувствовал, что важно дать голос одному из самых интересных и дальновидных
музыкантов нашего времени.
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