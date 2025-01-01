Дело в отношении пермячки, возившей в чемодане убитого сына, поступило в суд Против Ирины Шатовой утверждено обвинительное заключение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», прокуратура Пермского края направила в суд уголовное дело об убийстве ребёнка, в котором обвиняется пермячка Ирина Шатова.

По версии следствия, вечером 11 июля женщина задушила своего 9-летнего сына, а тело поместила в чемодан, который оставила возле мусорки в Ленинском районе Перми.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Психиатрическая экспертиза показала, что Шатова была вменяема.

Сейчас уголовное дело направлено в Пермский краевой суд.

Напомним, в январе следком по региону завершил расследование уголовного дела в отношении Шатовой, а дело было направлено в прокуратуру, чтобы утвердить обвинительное заключение.

Во время расследования женщина объяснила, что решила убить сына из-за своих финансовых проблем, а после хотела покончить с собой.

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