Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Сразу два спектакля из Перми прошли в финал конкурса-фестиваля «Театральное Приволжье» Победители станут известны в День театра Поделиться Твитнуть

В Приволжском федеральном округе определили победителей регионального этапа VI сезона фестиваля детских и молодёжных коллективов «Театральное Приволжье».

Сразу два спектакля из Перми стали финалистами конкурса, который называют «Золотой маской» для любительских театральных коллективов: «Маленький принц» (6+) Театра-студии «Пилигрим» в номинации «Детские спектакли» и «Я сплю?» (12+) театра-студии «Мы» Пермского авиационного техникума — в номинации «Молодёжные спектакли». Об этом сообщает телеграм-канал «Пермь-300».

«Маленький принц» по мотивам знаменитой повести-притчи Антуана де Сент-Экзюпери — спектакль о вечных ценностях, о том, как важно смотреть на мир глазами ребёнка. Режиссёр — Владимир Корякин.

Спектакль-перформанс «Я сплю?» погрузит зрителя в мир сна, в котором герои встречаются с детскими страхами, обидами, мечтами и переживаниями. Режиссёр и сценарист постановки — Ирина Килунина.

Всего на участие в конкурсе VI фестиваля «Театральное Приволжье» подали заявки 123 детских и 18 молодёжных коллективов. В финал проекта прошли 28 спектаклей. Лауреаты будут объявлены в Ижевске 27 марта, во Всемирный день театра.

Победители фестиваля смогут принять участие в образовательном туре для развития навыков театрального мастерства или получат целевые гранты на постановку нового спектакля.

Пермские молодёжные и детские театральные коллективы неоднократно становились призёрами и победителями «Театрального Приволжья». Так, в 2024 году пермские коллективы получили пять призов фестиваля в разных номинациях, в том числе постановка «Баллада о крыльях» (12+) детской театральной студии «Оперение/Соль» Пермского дома народного творчества «Губерния» стала лучшей в категории «Детские спектакли».

Студенческий театр «17-я скрипка» из Пермского политеха дважды становился победителем главной номинации — «Молодёжный спектакль».

В год 300-летия Перми — 2023-й — финал окружного театрального конкурса проходил в столице Прикамья.





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