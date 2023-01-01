Елена Синица Финал конкурса «Театральное Поволжье» покажут в прямом эфире Стартует фестиваль 18 апреля Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Торжественная церемония награждения победителей регионального этапа фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» будет показана в прямом эфире на сайте «PRO.Культура.РФ». Финал состоится 20 апреля 17:30 в Пермском академическом Театре-Театре. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На финал конкурса приедут труппы из шести регионов ПФО. Так, например, свои спектакли представят коллективы из Саратовской, Оренбургской и Самарской областей, Республик Татарстан и Марий Эл. События «Театрального Приволжья» — часть программы празднования 300-летия Перми. Фестиваль проводится по инициативе полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова

Уточняется, что вход на показы спектаклей будет по пригласительным. Их распространят среди школьников и студентов, также билеты можно будет взять у волонтеров на входе.

В общем и целом, показы будут проводиться на нескольких площадках: в Театре-Театре, Пермском театре кукол, в Пермском доме народного творчества «Губерния» и в Пермском краевом колледже искусств и культуры.

Старт фестивалю будет дан 18 апреля в 16.30 на сцене Пермского дома народного творчества. Кроме этого, сообщается, что 19 апреля участников также ждет насыщенная программа. Например, гости города совершат экскурсию по «Перми театральной», а вечером пройдут серию мастер-классов по актерскому мастерству, сценической речи, гриму, фехтованию и работе с куклой.





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