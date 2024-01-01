Победители фестиваля «Театральное Приволжье – 2024» из Прикамья получили свои награды Итоги окружного конкурса подвели в Республике Удмуртии Поделиться Твитнуть

В Национальном театре Удмуртской Республики подвели итоги V фестиваля детских и молодёжных коллективов «Театральное Приволжье». Свои награды получили представители Пермского края, победившие в разных номинациях. Об этом сообщает министерство культуры Прикамья.

К участникам церемонии награждения победителей от имени полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова обратился заместитель полпреда Олег Машковцев. Он подчеркнул, что это один из самых ярких окружных общественных проектов и самый масштабный театральный фестиваль в округе. За пять лет его проведения количество участников выросло почти в три раза и в этом году приблизилось к цифре в 20 тыс., а число зрителей постановок исчисляется сотнями тысяч.

«Это действительно хороший результат, ведь фестиваль востребован и признан в первую очередь среди самих артистов и любителей театра. Для нас очень важно, чтобы для каждого молодого жителя округа, решившего связать свою жизнь с театром, были созданы все условия для постоянного творческого роста и развития, особенно в родном регионе», – добавил Олег Машковцев.

Финальный этап фестиваля проходил четыре дня на нескольких творческих площадках Удмуртии. Свои спектакли показали представители из Татарстана, Удмуртии и Чувашии, Пермского края, Нижегородской и Самарской областей. Кроме того, в Ижевске побывали ребята – победители в индивидуальных номинациях и авторы афиш и плакатов из Мордовии, Пермского края, Кировской, Нижегородской, Оренбургской и Пензенской областей.

Напомним, в этом году молодёжные театры из Прикамья получили пять наград фестиваля «Театральное Приволжье». Постановка «Крылья» (12+) студии «Оперение/Соль» Пермского дома народного творчества «Губерния» признана лучшим детским спектаклем. В номинации «Лучшая режиссёрская работа/детские театры» и «Лучшее музыкальное оформление» победил Михаил Шибанов, в категории «Лучшая мужская роль/детские театры» – Арсений Анянов, в номинации «Лучшая женская роль/молодёжные театры» – Василиса Помелова.

Как отметили в минкульте Пермского края, в этом году всех победителей фестиваля ждёт путешествие на теплоходе по Волге в рамках спецпроекта «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024». В течение восьми дней педагоги и режиссёры Российского института театрального искусства ГИТИС вместе с молодыми актерами будут создавать эскизы к будущим спектаклям и презентовать их в городах-участниках фестиваля: Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани, Ульяновске, Самаре, Саратове.

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