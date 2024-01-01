Победители фестиваля «Театральное Приволжье – 2024» из Прикамья получили свои награды
Итоги окружного конкурса подвели в Республике Удмуртии
В Национальном театре Удмуртской Республики подвели итоги V фестиваля детских и молодёжных коллективов «Театральное Приволжье». Свои награды получили представители Пермского края, победившие в разных номинациях. Об этом сообщает министерство культуры Прикамья.
К участникам церемонии награждения победителей от имени
полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова обратился
заместитель полпреда Олег Машковцев. Он подчеркнул, что это один из самых ярких
окружных общественных проектов и самый масштабный театральный фестиваль в
округе. За пять лет его проведения количество участников выросло почти в три
раза и в этом году приблизилось к цифре в 20 тыс., а число зрителей постановок
исчисляется сотнями тысяч.
«Это действительно хороший результат, ведь фестиваль
востребован и признан в первую очередь среди самих артистов и любителей театра.
Для нас очень важно, чтобы для каждого молодого жителя округа, решившего
связать свою жизнь с театром, были созданы все условия для постоянного
творческого роста и развития, особенно в родном регионе», – добавил Олег
Машковцев.
Финальный этап фестиваля проходил четыре дня на нескольких
творческих площадках Удмуртии. Свои спектакли показали представители из
Татарстана, Удмуртии и Чувашии, Пермского края, Нижегородской и Самарской
областей. Кроме того, в Ижевске побывали ребята – победители в индивидуальных
номинациях и авторы афиш и плакатов из Мордовии, Пермского края, Кировской,
Нижегородской, Оренбургской и Пензенской областей.
Напомним, в этом году молодёжные театры из Прикамья получили
пять наград фестиваля «Театральное Приволжье». Постановка «Крылья» (12+) студии «Оперение/Соль»
Пермского дома народного творчества «Губерния» признана лучшим детским спектаклем.
В номинации «Лучшая режиссёрская работа/детские театры» и «Лучшее музыкальное
оформление» победил Михаил Шибанов, в категории «Лучшая мужская роль/детские
театры» – Арсений Анянов, в номинации «Лучшая женская роль/молодёжные театры» –
Василиса Помелова.
Как отметили в минкульте Пермского края, в этом году всех
победителей фестиваля ждёт путешествие на теплоходе по Волге в рамках
спецпроекта «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024». В течение восьми дней
педагоги и режиссёры Российского института театрального искусства ГИТИС вместе
с молодыми актерами будут создавать эскизы к будущим спектаклям и презентовать
их в городах-участниках фестиваля: Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани,
Ульяновске, Самаре, Саратове.
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