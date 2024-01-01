Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Встали на «Крылья» Молодёжные театры из Пермского края получили пять наград фестиваля «Театральное Приволжье» Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Окружной фестиваль «Театральное Приволжье» появился на свет совсем недавно по инициативе полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. В этом году он празднует первый юбилей — пятилетие; однако для любительских театров приволжских регионов фестиваль уже стал важнейшим событием, ведь это настоящий профессиональный экзамен.

Министерство культуры Пермского края поддерживает проект как отличную возможность для творческой молодёжи обрести уверенность в себе, открыть новые горизонты и прийти к осознанности в отношениях с собой и миром. Для молодых коллективов Прикамья «Театральное Приволжье» — это повод заявить о себе за пределами региона, обменяться опытом с коллегами и оценить себя трезво — в сравнении с театрами из других городов.

Пермский край традиционно участвует в этом конкурсе, и, как правило, небезуспешно. Триумфатором «Театрального Привольжья» в 2021 году стала студенческая студия Политехнического университета «Семнадцатая скрипка» со спектаклем «Корова» (12 +) по рассказу Андрея Платонова; ярко выступил в 2022 году театр «Туки-Луки».

Удивительно, что детская студия «Оперение», чрезвычайно популярная в Перми, ранее никогда в этом конкурсе не участвовала. Да и в других конкурсах тоже! Причина в том, что театры сети «Оперение», основанной некогда Константином Хабенским, проводят собственный фестиваль. Актёр и режиссёр Михаил Шибанов, работающий в «Оперении» уже 11 лет, посчитал, что это неправильно: фестиваль «Оперение», конечно, отличная творческая практика, возможность общения с единомышленниками, прекрасная тусовка, но в нём нет конкурса, а конкурс — важнейший инструмент профессионального становления актёра и взросления молодого человека вообще.

Вот почему по инициативе Михаила Шибанова «Оперение» в этом году приняло участие сразу в двух конкурсах — во всероссийском конкурсе молодёжных и школьных театров «Моя игра» и в «Театральном Приволжье». И оба раза студия получила Гран-при!

Питомцы «Оперения» показывали спектакль «Крылья» (12 +) по мотивам «Поэмы о крыльях» — одного из фрагментов большого произведения Роберта Рождественского «210 шагов». Это авторская работа Михаила Шибанова: для того, чтобы поэтическое произведение зазвучало более театрально, были придуманы дополнительные персонажи, которых нет у Рождественского, а также создана сложная музыкальная композиция из песен Сергея Старостина и других музыкантов современного арт-фолька.

«Оперение» — очень популярная студия. Каждый год туда приходит не менее полусотни юных любителей театра, и заниматься нужно со всеми: здесь нет и не может быть «солистов» и «кордебалета», ведь детская студия — это ещё и воспитательная институция, где каждый должен состояться и почувствовать себя талантливым. Вот почему спектакль здесь ставятся многолюдные, и педагоги занимаются буквально с каждым студийцем, даже если роль у него небольшая. Вот и в «Крыльях» занято более 40 артистов!

Первая в истории коллектива конкурсная эпопея далась руководителям непросто, тем более что два фестиваля шли практически одновременно: «Моя игра» завершилась 24 марта, а «Театральное Приволжье» подвело итоги в Международный день театра 27 марта.

На конкурсе «Моя игра» спектакль «Оперения» получил три главные награды, в том числе приз зрительских симпатий.

Михаил Шибанов признаётся, что на «Театральном Приволжье» конкуренция была серьёзная. В отборочном туре приняло участие более 1000 спектаклей, в которых было занято около 20 тыс. юных артистов, в финал вышло около 30 коллективов, все работы которых были сделаны очень качественно — с интересными костюмами, гримом, с хорошей подготовкой. На этом непростом фоне пермская студия выступила просто блестяще — «Оперение» получило четыре главные награды этого конкурса.

Спектакль «Крылья» была признан лучшим в номинации «Детские спектакли», Михаил Шибанов был удостоен сразу двух наград — «Лучшая режиссерская работа» и «Лучшее музыкальное оформление», юный артист Арсений Анянов получил награду в номинации «Лучшая мужская роль».

Пермский край на окружном фестивале представляла ещё одна команда — театр-студия «Мы» со спектаклем «Верните мне меня» (16+) по мотивам пьесы Маши Конторович. Эта работа заняла четвертую строчку в окружном рейтинге, войдя в пятерку лучших спектаклей Приволжья. Исполнительница роли Машки Василиса Помелова получила награду в номинации «Лучшая женская роль».

Юных актёров и их руководителей поздравил с успехоа губернатор Прикамья Дмитрий Махонин: «В пятом фестивале приняли участие около 20 тысяч молодых актеров из 1312 непрофессиональных театральных коллективов. От этого победы еще приятнее. Поздравляем наших талантливых ребят!»

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.