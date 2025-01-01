Алёна Бронникова В Перми прокурор Индустриального района уволился с должности И.о. назначен заместитель Алексей Шишигин Поделиться Твитнуть

Роман Владимиров покинул должность прокурора Индустриального района Перми. Как сообщили «Звезде» в пресс-службе ведомства, последним его рабочим днём стало 21 января.

Согласно сведениям неофициальных источников издания, он может отправиться работать в новые территории РФ. На его место в статусе исполняющего обязанности назначен заместитель прокурора Алексей Шишигин.

Старший советник юстиции Роман Владимиров был назначен на пост главы районной прокуратуры в 2021 году сроком на пять лет. Должность освободилась после того, как прежний прокурор Сергей Мурай был задержан по обвинению в получении и посредничестве в передаче взяток.

Владимиров служит в органах прокуратуры с 2000 года. До назначения в Индустриальный район Перми четыре года возглавлял управление по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Пермского края.

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